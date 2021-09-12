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未察對方惡意 台南網路側錄兒少性愛私密案件大增1.6倍

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

現代的孩子黏著3C已是常態，而因為網路交友遭到側錄性愛密畫面的案件逐年大增，台南市社會局統計今年1到6月兒少性剝削案件較去年成長1.6倍，其中超過6成都是被錄製私密影片，顯然已成為兒少性剝削的主流。

台南市社會局提供一起真實的案例，家長在知道自己16歲的孩子竟然會自拍裸照上傳網路，同時還在色情網站上流傳時，驚訝到不行，喃喃說著「她還是小孩子啊」，難以相信。

社會局表示，16歲的小楓（化名）是網路性剝削典型的案例，透過交友軟體認識對方進而交往，對方一再稱讚她的身材，一開始要求傳穿著清涼的照片，後來甚至要求視訊裸胸、及拍攝下體私密處。

小楓雖然覺得不妥，但禁不住對方的甜言蜜語及不斷要求，而且對方承諾只是自己觀賞、絕不會側錄，因此多次情色視訊，兩人分手後沒多久，就有朋友發現色情網站上有她的畫面，就是當初與對方視訊的內容，讓她驚嚇不已，而向家庭暴力暨性侵害防治中心通報，後來並報警處理。

社會局指出，兒少性剝削案件類型包含利用兒少從事性交易、坐檯陪酒及拍攝、錄製兒少隱私影像等行為，今年1至6月間，社會局統計共計受理69件兒少性剝削通報案件，較去年同期增加26件，且其中高達44件行為類型為錄製兒少隱私影像，佔全部通報案件63%，而其方式過往多數是利用遊戲點數誘騙照片，但目前已轉為網路交往性愛視訊側錄為多。

社會局最近透過青春專案，於LINE官方帳號及Facebook粉絲專頁，張貼圖卡文宣，希望避免有心人士利用兒少對性的好奇及感情的期待，誘導其踏入性剝削的陷阱。

社會局表示，網路交友要記住「三不四要」原則，不拍攝私密部位、不分享裸露照片、不隱忍不當威脅；若不慎遇到私密照片外流時，也記得要求助、要蒐證、要報警、要移除。

若不幸成為被害人，也請勇於向父母、老師及朋友尋求協助，或是撥打113保護專線、「iWIN熱線」（02-2577-5118）求助，並請務必保存對話證據，專業社工人員會提供諮詢輔導、人身安全、心理創傷及司法陪伴等協助。

家中青少年黏著3C，家長要特別注意兒少性剝削的問題。本報資料照片
家中青少年黏著3C，家長要特別注意兒少性剝削的問題。本報資料照片

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