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中橫公路山區下雨落石樹倒 台中和平警方提醒行車注意

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

璨樹颱風今天來襲，台中市和平區中橫公路下雨，19.5公里和22公里處，今天上午發生樹倒落石，幸無人車經過，台中市和平警分局員警到場設交通錐交通管制，提醒駕駛人行車注意安全。

警方表示，今天上午10點，中橫公路19.5公里處發生樹木倒塌，22公里處發生落石，幸好均無人車經過未造成意外事故，和平分局和平派出所及天輪派出所員警在現場冒雨擺設交通錐實施交管，維護用路安全。

倒塌樹木和落石都占據單線車道，員警到場監看有無持續落石，同時擺設交通錐實施交管，並通知公路總局谷關工務段調派機具清除。

和平警分局提醒，颱風期間山區可能持續降雨，非必要避免進入山區，若必須行駛山區道路，請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。

台中市和平區中橫公路19.5公里處今天發生樹倒。圖／警方提供
台中市和平區中橫公路19.5公里處今天發生樹倒。圖／警方提供
台中市和平區中橫公路22公里處今天發生落石。圖／警方提供
台中市和平區中橫公路22公里處今天發生落石。圖／警方提供

璨樹颱風

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