聽新聞
test
0:00 / 0:00
中橫公路山區下雨落石樹倒 台中和平警方提醒行車注意
璨樹颱風今天來襲，台中市和平區中橫公路下雨，19.5公里和22公里處，今天上午發生樹倒落石，幸無人車經過，台中市和平警分局員警到場設交通錐交通管制，提醒駕駛人行車注意安全。
警方表示，今天上午10點，中橫公路19.5公里處發生樹木倒塌，22公里處發生落石，幸好均無人車經過未造成意外事故，和平分局和平派出所及天輪派出所員警在現場冒雨擺設交通錐實施交管，維護用路安全。
倒塌樹木和落石都占據單線車道，員警到場監看有無持續落石，同時擺設交通錐實施交管，並通知公路總局谷關工務段調派機具清除。
和平警分局提醒，颱風期間山區可能持續降雨，非必要避免進入山區，若必須行駛山區道路，請小心慢行，隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙，請立即通知主管機關或打 110 通知員警前往協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言