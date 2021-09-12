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高市消防局辦事員上班追劇領7萬還嗆同仁 3支劣跡懲處
高雄市消防局第三救災救護大隊一名辦事員，因在上班時間觀看美食、政論節目等遭人檢舉，被大隊主官管約談，被記上3支劣跡懲處，事後還向同仁嗆聲「相堵會到」、「最好不要被他知道是誰檢舉，不然一定要給他（檢舉者）好看」，
據了解，這名辦事員20年前在高雄縣警局服務，縣市合併後改任消防局辦事員月領7萬，他的業務包含辦理義消、教育訓練等。
上月時，這名辦事員遭人檢舉利用上班時間，用電腦觀看美食、政論節目等，行為還被人拍下，事後更傳出被約談後，向同仁嗆聲「相堵會到」、「最好不要被他知道是誰檢舉，不然一定要給他（檢舉者）好看」等語，讓同仁相當傻眼。
第三救災救護大隊長黃楓森表示，大隊上月接獲反應後，就主動約談該名辦事員，該員表示確時在公務時間使用電腦從事非公務行為，大隊立即給予3支劣跡處分。
黃楓森說，另外對於辦事員說出「相堵會到」、「最好不要被他知道是誰檢舉，不然一定要給他（檢舉者）好看」，這名辦事員也說是「因為遭檢舉一時氣憤，說出不好聽的氣話」、「事後他也像大隊幹部道歉，是自身情緒控管失當，會深刻檢討」。
黃說，消防局將要求各級幹部加強內部管理，以維護辦公記綠，勿因個人言行施檢，影響機關形象。
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