桃園12人麻將館開搓 被抓包竟反嗆警「超商都能開了」

疫情降二級，但八大場所仍不得營業，桃園市一家麻將館昨晚違規營業，容留12人打麻將，警方上門竟辯「未超過50人」且只是「開放練習」，甚至反過來質疑員警「超商都能開了」，為何麻將館不行，讓員警聽了直搖頭，說明相關防疫規範後，全案函送衛生局裁罰，業者恐面6至30萬罰鍰。

昨天晚上9時許，桃園警分局景福派出所接獲民眾舉報，表示文化路上一家本應停業的麻將會館有人進出，疑似違規復業，所長吳政哲及員警隨即前往查看。

員警到場查看，該麻將館鐵門拉起、大門未鎖，燈火通明，毫無遮掩之意，入內查看，發現館內共有12名客人（9男3女）分桌正在打麻將；店員邱女則向員警表示，店內人員並未超過50人，符合防疫規定，又辯稱只是開放大家來「練習」。