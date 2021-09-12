國3彰化路段凌晨兩車追撞 火燒車...兩駕駛均受傷送醫

彰化縣彰化市國道3號203.4K北上路段，今天凌晨0時39分許，發生兩輛轎車追撞事故，造成前車起火燃燒，駕駛自行逃出，兩車駕駛也都受傷，送醫救治，幸無大礙，起火原因由國道警察第七大隊調查中。

警方指出，由36歲林姓男子駕駛轎車，今天凌晨0時39分許，在行經彰化市國道3號203.4K北上路段時，疑因自撞停在中線，後方由26歲陳姓男子駛駛的轎車，因視線不良，煞不住追撞，造成林姓男子駕駛的轎車起火，幸好及時逃出，才未被大火吞噬。