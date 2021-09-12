女大生機車中柱卡溝蓋 狂推猛拔5分鐘最後叫警察

台中市一名女大生在9日下午在南區要取用機車時，發現機車中柱卡進水溝蓋裡，女大生在現場使盡吃奶力氣，對機車又推又拉，但機車中柱仍卡在溝蓋裡，女大生滿頭大汗忙了5分多鐘後，沒有辦法，幸好當時有警員在現場守望，女大生只好硬著頭皮，向警員求助，在警員協助下，順利利用角度，將女大生機車中柱移出溝蓋，讓女大生可順利離開。

台中市第三警分局勤工所警員黃宇綸9日在南區建國南路、大慶街執勤時，注意到不遠處有名年輕女子正在搬動機車，起初不以為意，但警員在事隔5分多鐘後，回到現場，該名女子仍在搬動機車，警員正想要前往查明時，女子就滿頭大漢跑上前，並向警員透露，她是大學生，將機車停放在該處，但因要取車時，機車中柱卡在水溝蓋，動彈不得。

女大生說，費盡力氣仍無法將機車中柱移開水溝蓋，才想找人幫忙，但汽、機車都不斷行經身旁，找不到人求助，看到警方出現在路口，才硬著頭皮跑來向警方求助。

警員黃宇綸聽到後，答應協助女大生，在二人通力合作下，以傾斜的適當角度，協助女大生將機車移開水溝蓋，讓女大生可以騎機車離開，女大生離開前，不忘感謝警員「謝謝您，非常不好意思」。