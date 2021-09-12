假裝配合卻駕車闖路檢點 警方開罰18萬元

台北市萬華警分局，日前晚間在艋舺大道執行取締酒駕勤務，期間一輛白色自小客車行經路檢點，駕駛先是假裝配合，接著猛踩油門加速衝過路檢點逃逸。警方基於安全理由並未追逐，調閱錄影畫面，進一步查出車主，依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款予以舉發。

依道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款規定，駕駛人行經警察機關設有告示執行酒測攔檢處所，不依指示停車接受稽查，處罰鍰新台幣18萬元，還要吊銷駕駛執照，3年內不得再考領駕駛執照，並接受交通安全講習。警方呼籲駕駛人行經酒測路檢點，應配合警方指示停車受檢，勿心存僥倖加速逃逸，以免得不償失。