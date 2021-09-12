中山高五堵路段小貨車翻覆 駕駛人送醫

一輛小貨車今天上午7點半多行駛中山高，在北上指標4.5公里處翻覆路面，車子占用外側車道和路肩，貨物散落路面。國道警車到場在後方警示，防範引發二次事故。基隆市消防局救護人員到場，駕駛人已脫困，意識清楚，由救護車送醫急救。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今早7點41分，接獲國道1號北上4.5公里處發生車禍，派遣百福分隊3車7人，由分隊長李源明帶隊搶救。人車到達現場時，駕駛小貨車的30多歲男性司機已脫困，意識清楚，將他送醫。