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計程車司機貧病交加 他請求6子女給付扶養費法官駁回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓計程車男司機自今年5月疫情升為三級警戒後，每月收入從原本2萬元減少為9000元，他因罹患三高慢性疾病需就醫，經濟狀況血上加霜，向台南地方法院聲請6名兒女給付扶養費。法官以李從沒有扶養過兒女，兒女都是李妻撫養長大，裁定駁回，案可抗告。

李主張，他名下無財產，今年新冠肺炎疫情進入三級警戒以前，每月開計程車收入約2萬元，自疫情進入三級警戒後起迄今，每月收入遽降為約9000元。車行每月要收取靠行服務費2000元，車輛保養維修費用每月約需3000元。

李表示，他人因工作所需，手機月租費較高，每月需繳約1500元，另須繳納台南市汽車駕駛員職業工會會費每月220元及健保費每月744元，每月收入扣除上述種種開銷後剩餘1千多，再用於基本食宿等花費，入不敷出。

李並以他患有高血壓、糖尿病、心臟病慢性疾病，另常因為胃疾等毛病就診，健康狀況不佳，就診醫療支出對原本就不佳的經濟狀況更是雪上加霜，名下無資產可供生活所需，聲請兒女給付扶養費。

不過，李的6名兒女都表示，6人從小到大，父親都沒有扶養過他們，他們都是媽媽撫養長大的，請求免除扶養義務。

法官經查，李姓計程車司機收入不能維持生活，但李自承從未對6名兒女盡過扶養之責。審酌李無正當理由對兒女未盡到照顧及扶養義務，情節重大，李請求兒女按月給付其扶養費，為無理由，裁定不准許。

李姓計程車男司機受疫情影響，收入銳減，並因罹患三高慢性疾病需就醫，向台南地方法院聲請6名兒女給付扶養費。法官以李從沒有扶養過兒女，駁回他的請求。本報資料照片
李姓計程車男司機受疫情影響，收入銳減，並因罹患三高慢性疾病需就醫，向台南地方法院聲請6名兒女給付扶養費。法官以李從沒有扶養過兒女，駁回他的請求。本報資料照片

計程車 疫情 三級警戒

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