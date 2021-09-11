嚇！8旬老翁開車逆向上國道 來車閃避不及對撞翻車送醫

國道1號南向281.2公里處今天晚上7點39分，突有1部白色汽車由南向內側車道逆向往北行駛，許姓男子順向行駛內側車道發現時已來不及發生對撞，造成白車翻覆，80歲郭姓駕駛左臂嚴重變形、臉部撕裂傷，幸好意識尚清楚送往柳營奇美醫院急救，無生命危險，已通知女兒從北部趕來。

警方初步了解，80歲郭男是從水上交流道上國道，不知何故在中途迴轉變成逆向，順向行駛的許姓男子閃避不及對撞， 剛好有劉姓男子行駛中線車道經過時，遭許男車子撞擊車尾肇事，幸好兩人都未受傷，郭姓駕駛人送醫後目前尚無法說話，酒測值待抽血檢測、許男和劉男駕駛人未飲酒。全案續由國道警察大隊刑事組及新營分隊處理中。

警方表示，檢視郭男車輛有違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第7款（違規逆向行駛）的規定，俟查證後依規定舉發；另有無涉嫌刑法第184條第1項妨害交通往來安全罪部分，調查後再移送地檢署偵辦。