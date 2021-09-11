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台中港中聯油脂廠火警 1小隊長身體不適送醫後無礙

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

今晨2時許，台中港中聯油脂公司油脂廠發生火警，台中港務消防隊獲報馳抵，現場疑為脫殼集塵風管發生粉塵燃燒，消防員於5樓濾塵器發現明火，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，經檢查後已自行出院。詳細起火原因有待火調科釐清。

這起台中港中聯油脂公司油脂廠火警，消防員到場現場粉塵飄揚，一開始找不到明火，消防員布設水線持續搶救，於今早8時許殘火除理完畢。

搶救過程中，防風林分隊52歲朱姓小隊長自述身體不適、頭暈嘔吐，為求慎重，清晨5點多由救護車送往梧棲童綜合醫院留觀，經院方詳細檢查，朱員身體無礙，於今早7點多出院返家。詳細起火原因有待火調科進一步釐清。

中聯油脂股份有限公司今發出聲明稿指出，今晨2時許，公司人員發現脫殼集塵風管有悶燒味，第一時間按流程啟動自衛消防編組進行初期滅火，並通報消防局，設備悶燒於清晨4點50分獲控制。

經初步盤查，無人員損傷，設備計有脫殼集塵風管和袋式集塵器部分毀損，不影響貨品供應安全，出貨一切正常，本公司將儘速清理現場，修復並完整檢測生產設備，確認環安衛無虞後回復正常生產。同時釐清責任，重新檢視相關作業流程，加強人員教育訓練和相關事件演練，以防止事件再發生。

台中港中聯油脂公司油脂廠今晨2時許發生火警，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，無生命危險。圖／讀者提供
台中港中聯油脂公司油脂廠今晨2時許發生火警，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，無生命危險。圖／讀者提供
台中港中聯油脂公司油脂廠今晨2時許發生火警，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，無生命危險。圖／讀者提供
台中港中聯油脂公司油脂廠今晨2時許發生火警，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，無生命危險。圖／讀者提供
台中港中聯油脂公司油脂廠今晨2時許發生火警，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，無生命危險。圖／讀者提供
台中港中聯油脂公司油脂廠今晨2時許發生火警，火勢於6小時內撲滅，由於現場粉塵濃厚，防風林分隊朱姓小隊長自述身體不適，由救護車送醫，無生命危險。圖／讀者提供

消防員 救護車

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