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火勢猛烈！台南北區商店火警 2至4樓全面燃燒

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市北區北忠街一商店下午3時47分傳出火警，消防局救災救護指揮中心據報，該商店是鋼筋混凝土4樓建物，調派大批人車趕往現場滅火，抵達現場時2、3、4樓已全面燃燒，所幸並無人員受傷受困，但因樓梯狹窄，消防人員拉水線入內搶救，花了點時間，攻上4樓，約40分鐘將火勢撲滅，台南消防局表示，起火原因仍待進一步調查。

台南消防局人員抵達現場，目前2、3、4樓全面燃燒，經出火搶救，火勢受到控制，並無延燒之虞，燃燒面積超過30平方公尺。因火場位在開基玉皇宮附近，不少民眾到場關切，議論紛紛，何以火勢猛烈，還竄出大量濃煙。

台南市北區北忠街一商店下午傳出火警，大批消防人車馳往滅火，火勢約40分鐘撲滅。記者邵心杰／攝影
台南市北區北忠街一商店下午傳出火警，大批消防人車馳往滅火，火勢約40分鐘撲滅。記者邵心杰／攝影
台南市北區北忠街一商店下午3時47分傳出火警，消防局調派大批人車前往灌救。記者邵心杰／攝影
台南市北區北忠街一商店下午3時47分傳出火警，消防局調派大批人車前往灌救。記者邵心杰／攝影

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