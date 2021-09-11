火勢猛烈！台南北區商店火警 2至4樓全面燃燒
台南市北區北忠街一商店下午3時47分傳出火警，消防局救災救護指揮中心據報，該商店是鋼筋混凝土4樓建物，調派大批人車趕往現場滅火，抵達現場時2、3、4樓已全面燃燒，所幸並無人員受傷受困，但因樓梯狹窄，消防人員拉水線入內搶救，花了點時間，攻上4樓，約40分鐘將火勢撲滅，台南消防局表示，起火原因仍待進一步調查。
台南消防局人員抵達現場，目前2、3、4樓全面燃燒，經出火搶救，火勢受到控制，並無延燒之虞，燃燒面積超過30平方公尺。因火場位在開基玉皇宮附近，不少民眾到場關切，議論紛紛，何以火勢猛烈，還竄出大量濃煙。
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