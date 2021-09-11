你買我來捐！大安農會助375戶弱勢戶開心嚐肉品

下周就是中秋節，台中市大安區農會連續7年舉辦「安農香腸送愛心」公益活動，只要民眾購買安農產銷履歷的「大安禮尋」肉鬆禮盒1盒，農會就捐出安農香腸、青蔥貢丸及黑胡椒鹹豬肉各1包做公益，短短半個月即募集約375份，讓台中、南投近400戶弱勢戶能安心享用免費肉品，共度佳節。

台中市農業局與大安區農會今上午舉行捐贈儀式，大安區農會指出，雖然受疫情衝擊，但社會仍有滿滿愛心，公益活動開跑僅半個月就募集375份，全數將捐給大安、大甲、清水、后里、大雅區及南投仁愛鄉等375戶低收入戶及弱勢團體。

農業局表示，大安農會所屬「大安區肉品市場」是產銷一元化的市場，生產的肉品具有「產銷履歷」，消費者可買到當天新鮮現宰豬肉及所製香腸，其加工廠是通過國際ISO 22000及HACCP認證。

大安區農會指出，安農香腸、肉鬆有「三安、四不、一堅持」，食材安心、製程安全、新鮮美味讓民眾安心食用，製程不添加防腐劑、不添加澱粉、不添加人工色素，堅持選用國產新鮮食材，製作出來的香腸及肉鬆安全衛生，消費者可安心品嚐。