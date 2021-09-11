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電動車出事後警方設兩段式左轉？機車路權促進會提質疑
近日一部影片在社群媒體瘋傳，畫面中可見一位長者駕駛電動代步車正要左轉，不料後車駕駛遭到前車遮擋視線，未注意不慎撞上。事發後，當地警方表示將增設機慢車待轉區與兩段式左轉標誌，以避免用路人任意穿越主幹道，不料卻引發台灣機車路權促進會不滿，認為「行穿設施不完備，結果竟然跑來懲罰機車騎士？」
台灣機車路權促進會今日在臉書指出，該長者駕駛的電動代步車是行人輔具，並非車輛，是視為「行人」，表示該檢討的應該是行人穿越設施，但怎麼結果變成是要設兩段式左轉？
該貼文引起民眾熱烈迴響，吸引超過200則留言，有網友回應「這到底跟有沒有兩段式有什麼關係」、「撞電動車，結果機車要改2段式？那如果今天是撞汽車，要不要也建議汽車2段式？」，更有人發現該路口根本沒有設紅綠燈，不解「沒有紅綠燈設兩段式的地方根本擾民，要等多久才可以過？」
台灣機車路權促進會主旨是爭取汽機車平權，檢討不合理道路設計與督促政府提升道路品質，數次呼籲「左轉車靠左、右轉車靠右」，要政府別再禁止機車直接左轉；由於不滿機車兩段式左轉政策，曾多次發起「待轉大富翁」抗議活動。
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