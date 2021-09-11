用型男照詐騙女網友 刑事局逮6嫌送辦

劉姓男子6人組詐騙集團，成員皆未滿20歲，下載型男照在交友軟體隨機搭訕女性，再假扮理財專員等職業，以投資虛擬貨幣誆騙，致多人受害，刑事局循線逮人送辦。

刑事局偵二大隊第二隊長黃維和今天在記者會表示，清查165反詐騙平台數據，發現近期有詐騙集團用假投資詐騙女性網友，19歲劉姓男子等6人涉嫌。

警方說，劉姓男子為首詐騙集團，成員皆為19歲，從3月起，透過交友軟體隨機找女性，先從網路下載型男照片，當交友軟體大頭照，若被害人上鉤，就自稱為設計師、理財專員等職業。

劉姓男子等人會跟被害女子噓寒問暖，聯繫多月後，再稱有投資虛擬貨幣，付小額資金賺大錢管道，還假扮分析師，鼓吹投資，被害人事後想取回投資費用，就失去聯繫。

警方查出，3月至9月初共9人被騙，被害人介於25至30歲女性，多為上班族，有使用網路交友軟體習慣，總財損新台幣387萬餘元，其中一人在3個月內，被騙166萬元。

刑事局掌握劉姓男子承租新北市新莊區民宅當據點，見時機成熟前往搜索，當場逮捕劉男等6人，查獲現金、電腦主機等，並發現劉男等在屋內吸食K他命。

警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌將劉男6人移送新北地檢署偵辦。

刑事局表示，網路交友應謹慎，若對方提及小額投資可獲利、在家賺錢等，就是詐騙，有被慶明、ALPHA為名投資平台詐騙民眾可向警方報案。