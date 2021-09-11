詐團車手提領70萬入袋 再要提領19萬踢鐵板

台中市民朱男上月底到彰化銀行欲提領19萬元，機警的行員發現該帳戶是警示帳戶，立即通報警方，市警四分局員警迅速趕到，查出朱要提領詐欺款，馬上將他逮捕，依詐欺罪移送台中地檢署偵辦， 警方表揚行員積極作為，成功協助警方破獲詐欺車手，大墩派出所副所長蔡明松特別頒發感謝狀及獎勵金致謝。

上月底，朱男(43歲)前往南屯區彰化銀行文心分行臨櫃欲提領19萬元，行員發現帳戶有異與朱男周旋，並由同事趕緊通知警方。台中市警四分局大墩派出所巡佐黃友聖、警員洪崇銘、張書維接獲通報後，立刻趕赴現場。

朱男見員警到場時顯得更為緊張，眼神開始閃爍且緊張的「吱吱嗚嗚」回答不出個所以然來，遲遲無法交代為提款原因及帳戶的金錢來源。員警經向行員查證，原來該帳號半小時前，才被通報為警示帳戶凍結，且19萬正是方才被詐騙而申請凍結的金額。