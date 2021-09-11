高市警違停社群罵「被垃圾檢舉了」 懲處結果曝光

高雄市警局左營分局啟文派出所周姓員警，因日前駕駛私車臨停違規，遭民眾檢舉，周員在收到舉發通知單後，在社群軟體Instagram上寫下「被垃圾檢舉了」，又遭民眾轉貼到臉書上。今天左營警分局因不當留言，擬記周員2支申誡處分。

據了解，周員上月13日因駕駛私車臨時停車，因未緊靠道路右側，遭到民眾檢舉，周員因一時心情不佳，糊塗在Ig貼文「被垃圾檢舉了」。事後，直到昨天深夜這段截圖，又被Po上臉書「翻轉大高屏交通違規」、「靠北違規」等，周員隨即因自我反省撤下內容。