聽新聞
test
0:00 / 0:00
高市警違停社群罵「被垃圾檢舉了」 懲處結果曝光
高雄市警局左營分局啟文派出所周姓員警，因日前駕駛私車臨停違規，遭民眾檢舉，周員在收到舉發通知單後，在社群軟體Instagram上寫下「被垃圾檢舉了」，又遭民眾轉貼到臉書上。今天左營警分局因不當留言，擬記周員2支申誡處分。
據了解，周員上月13日因駕駛私車臨時停車，因未緊靠道路右側，遭到民眾檢舉，周員因一時心情不佳，糊塗在Ig貼文「被垃圾檢舉了」。事後，直到昨天深夜這段截圖，又被Po上臉書「翻轉大高屏交通違規」、「靠北違規」等，周員隨即因自我反省撤下內容。
左營分局督察組長高傳成表示，針對周員交通違規後的不當留言，引發民眾負面觀感，除依規定簽辦行政處分，並將利用各項集會加強警員教育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言