單車遭遊民偷走 警速找回態度佳臉書獲狂讚

台北市游姓女子將未上鎖的單車停在松山區新東街上，遭高姓遊民順手牽羊偷走，高姓遊民騎不到1公里，就將單車停在新中街離開，警方獲報調閱監視器追查，幫助游女尋回單車，也通知高到案，詢後將高依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，高姓遊民有順手牽羊習慣，屢次從他處搭公車來松山區，尋找未上鎖的單車，騎一下就停放路邊，離開現場，未變賣，也未占為己有。本月5日晚上，他在新東街發現游女的單身未上鎖，騎到新中街停放後離開。

游女跑到三民派出所報案，施姓警員著手偵辦，正巧看到同事處理一起竊盜案相關照片，發現就是游女單車遭竊的案子，便通知游女前來派出所領回單車。

警方調閱監視器鎖定高姓遊民涉案，他到案後坦承犯行，警方將他依竊盜罪嫌送辦。