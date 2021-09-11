併排違規停車嚴重 台南交大下周三起專案取締
台南不少駕駛人直接將車輛與其他車輛併排違規停車，或是停車在空車格旁，更有部分駕駛人將車輛停放在公車站牌周遭，致使公車無法順利停靠路邊，甚有婦人騎乘機車為閃避併排違規停車車輛，遭後方砂石車撞擊致死的憾事。台南市警交通大隊為解決市區並排停車亂象，本月15日起規劃違規停車執法專案，以「並排停車」及「公車站牌周遭違規停車」為執法重點。
「我只是拿個東西」、「我人在車上暫停一下又沒關係」，交大指出，不少駕駛在違規停車遭受非議時的回應，然而，這些駕駛因貪圖便利，為了短短5分鐘的方便，可能造成其他用路人不僅僅5分鐘的不方便，甚至5倍危險。
6年前，台南市東區東寧路段上發生一起死亡車禍，70歲婦人為閃避併排違規停車的轎車，遭後方砂石車撞擊致死，時任台南市長的副總統賴清德更在臉書發文，要求市警局嚴加取締。
然而，台南市交大為解決市區道路並排停車的亂象，自本月15日（下周三）起將規劃違規停車執法專案，以「並排停車」及「公車站牌周遭違規停車」為執法重點，提醒在用路人勿貪圖一時方便，害得自己荷包失血。
交大代理大隊長陳宇桓表示，並排停車或在公車站牌周遭停車等違規行為，可能因縮減道路路幅而影響道路容量，更可能影響後方車輛的視距，以及逼迫用路人變換車道發生危險；若因此發生事故，雖非主要肇事車輛也可能因事故因果關係而須擔負行政、民事及刑事責任。
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