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確診50+假消息害股市急殺 新竹1男遭逮...排除散布之嫌

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

8日新北市幼兒園傳出群聚疫情，當天中午股市就突然急跌，疑似就因有「確診50+」的假訊息透過Line群組流傳，使得人心惶惶，檢警循線在新竹竹北逮獲一名散布假訊息的楊姓男子，但經訊問卻初步排除有以散布流言影響集中交易市場有價證券交易價格之嫌，不過仍以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例查辦，並以5萬元交保。

新竹地檢署表示，昨天（10日）下午掌握到嫌犯行蹤，防疫處理小組專責檢察官立即指揮刑事局、竹北警分局，到刊登訊息的楊姓男子住處進行搜索，並檢視他手機內相關電磁紀錄。

經檢察官訊問後，認為楊男是在8日當天中午12點24分，透過Line群組刊登「今天確診50+」的不實疫情訊息，不過檢方初步排除楊男有以散布流言影響集中交易市場有價證券交易價格的嫌疑，不過散布假訊息的喔行為，仍違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14 條。

據了解，當天股市不到中午12點就出現大盤急殺的情形，但卻與循線查獲楊男散布假訊息的時間有時間差，因此楊男可能並非造謠源頭，檢方也責令司法警察持續追查假訊息來源。

新竹地檢署則呼籲民眾，對於網路流傳或來源不明的疫情資訊應該謹慎面對且查證，切勿以訛傳訛，任意轉傳、分享、散播不實訊息，若發現有任何散布不實疫情訊息，可向地檢署或警察局舉發。

楊姓男子在群組散布疫情假訊息，遭循線逮捕送辦。記者巫鴻瑋／翻攝
楊姓男子在群組散布疫情假訊息，遭循線逮捕送辦。記者巫鴻瑋／翻攝

假訊息 疫情 新竹

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