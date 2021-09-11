影／中秋節近婆媽上市場 警背LED跑馬燈宣傳好吸睛

國內疫情近日升溫，下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，呼籲民眾中秋節假期，「外出全程戴口罩，行車務必注意安全，酒後不開車、開車不喝酒」等重要法令，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。

為落實市場實聯制與人流管制，梧棲區公所人員與台中市清水警分局員警前往市場，向攤販及採購民眾宣導外出全程戴口罩，落實實聯制及酒後不開車、開車不喝酒等宣導。

特別的是，員警舉著宣導標示牌，揹著活動LED跑馬燈，在菜市場內來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，不少路過的婆婆媽媽覺得有趣，頻頻回頭行「注目禮」。