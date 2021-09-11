快訊

直播／台北、基隆也納入！全台都在璨樹陸警範圍 愈晚雨愈大

第九輪BNT、高端一起打 3類人可預約BNT 9/20起預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／中秋節近婆媽上市場 警背LED跑馬燈宣傳好吸睛

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

國內疫情近日升溫，下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，呼籲民眾中秋節假期，「外出全程戴口罩，行車務必注意安全，酒後不開車、開車不喝酒」等重要法令，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。

為落實市場實聯制與人流管制，梧棲區公所人員與台中市清水警分局員警前往市場，向攤販及採購民眾宣導外出全程戴口罩，落實實聯制及酒後不開車、開車不喝酒等宣導。

特別的是，員警舉著宣導標示牌，揹著活動LED跑馬燈，在菜市場內來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，不少路過的婆婆媽媽覺得有趣，頻頻回頭行「注目禮」。

清水警分局梧棲所所長張鎧倫表示，中秋節日將至，民眾外出應做好自身防疫工作，連假期間民眾酒後不開車、開車找代駕或指定駕駛，警方對於各項治、交安工作無假期，將持續執行，民眾勿心存僥倖，共同防疫同時亦維護社護治、交安穩定。

下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。圖／台中市警察局清水分局提供
下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。圖／台中市警察局清水分局提供
下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。圖／台中市警察局清水分局提供
下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。圖／台中市警察局清水分局提供
下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。圖／台中市警察局清水分局提供
下周就是中秋連假，不少民眾上市場挑選菜色、採買，台中市警局清水分局員警手舉標語、揹著LED跑馬燈後背包進入市場宣傳，由於LED後背包少見，吸引婆媽回頭率高。圖／台中市警察局清水分局提供

中秋節 口罩 梧棲

延伸閱讀

雲林3所科大調整開學和授課時間 詳情今天陸續公告

南市施鐵腕 中秋連假夜間10時後禁施放爆竹煙火

麗清8月營收3.91億元 年增7.08％

疫情卡施工進度 允能風場拚9月底十座風機併聯

相關新聞

確診50+假消息害股市急殺 新竹1男遭逮...排除散布之嫌

8日新北市幼兒園傳出群聚疫情，當天中午股市就突然急跌，疑似就因有「確診50+」的假訊息透過Line群組流傳，使得人心惶惶...

中颱璨樹來襲 台電人員修除樹枝遭電擊送醫

中颱璨樹來襲，台電人員今天在烏來區進行樹枝修剪作業時，不慎遭電擊，據了解，遭電擊的台電人員右手右腳電擊傷，意識清楚，緊...

雲林4名司機車被攪毀人被押走 警方武裝攻堅順利救人

雲林縣一家砂石場疑因與人有債務糾紛，前天有4名砂石車司機，遭黃姓等5名男子，在四湖鄉的砂石車停車場攔截並強押至麥寮鄉拘禁...

4年前扮女裝闖校園偷竊 這次扮國中妹混進校園被抓包

台南市22歲張姓男子戴假髮且穿著國中女學生運動服，本周一放學時段混進東區某國中校園內，校方發現陌生臉孔而且身材高大，覺得...

單車遭遊民偷走 警速找回態度佳臉書獲狂讚

台北市游姓女子將未上鎖的單車停在松山區新東街上，遭高姓遊民順手牽羊偷走，高姓遊民騎不到1公里，就將單車停在新中街離開，警...

併排違規停車嚴重 台南交大下周三起專案取締

台南不少駕駛人直接將車輛與其他車輛併排違規停車，或是停車在空車格旁，更有部分駕駛人將車輛停放在公車站牌周遭，致使公車無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。