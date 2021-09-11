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4年前扮女裝闖校園偷竊 這次扮國中妹混進校園被抓包

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市22歲張姓男子戴假髮且穿著國中女學生運動服，本周一放學時段混進東區某國中校園內，校方發現陌生臉孔而且身材高大，覺得奇怪上前詢問，他聲稱要上廁所，但上的卻是女廁，校方報警後，他見狀逃離現場，警方在校園內找到他，查出4年前，他也曾假扮國中妹闖進學校行竊，警方訊後依無故入侵罪送辦外，防疫期間校園未開放，另違反傳染病防治法函請衛生局裁處。

4年前，台南市警一分局在轄區逮到愛穿國中女學生制服的張姓男子，曾兩度扮女學生潛入東區國中校園，涉及3件竊盜案。事隔多年，警方發現他又再度變裝，侵入校園，所幸及時校方察覺，報警處理。

據調查，張男在少年時期曾因欺負小女生被法官裁定保護管束與接受心理治療，過去有就醫服藥紀錄。他平常喜歡穿女性衣服、扮成女性，家中也有許多女性衣服，尤其偏愛小女生穿的緊身衣，家人也為其喜好所惱。

市警一分局德高派出所本周一接獲轄區國中通報，有名陌生男子裝扮可疑且未經同意進入校園，老師發現陌生臉孔，緊跟男子身後，並與警方合力在校園外逮捕該名男子到案。

警方調查，張男刻意男扮女裝，戴上假髮，趁當天下午學生放學之際，未經校方許可，偷偷潛入校園，老師發現陌生臉孔、身材高大，所以上前詢問，他聲稱要上廁所，但上的卻是女廁，形跡可疑。

張見苗頭不對，隨即轉身離開校園，老師尾隨在後，立即通報警方，經德高派出所員警趕赴現場，隨即在校園外不遠處，當場將他逮捕，但對侵入校園一事，他也未多說。訊後，警方依無故侵入罪移送偵辦，另他未落實實聯制及侵入校園未開放區域規定，依違反傳染病防治法函請衛生局裁罰。

校方報警後，警方在校園外不遠處，當場戴假髮、穿著國中女學生運動服的張姓男子逮捕，依無故侵入罪移送法辦。記者邵心杰／翻攝
校方報警後，警方在校園外不遠處，當場戴假髮、穿著國中女學生運動服的張姓男子逮捕，依無故侵入罪移送法辦。記者邵心杰／翻攝

衛生局

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