五股夏綠地遭非法棄置風管 警逮2嫌送辦

新北市五股夏綠地遭人非法棄置廢棄風管，市府環保局與警方合作比對空拍圖和監視器，10日逮捕劉姓、許姓2嫌送辦，依法最高可處5年有期徒刑及得併科新台幣1500萬元以下罰金。

新北市政府環保局今天表示，日前接獲熱心民眾通報，五股夏綠地遭棄置大量廢棄鋁製風管，隨即由環境稽查重案組與新北市警察局蘆洲分局成立專案小組。

經分析比對空拍圖，發現該廢棄物為近一週棄置；再經全面調閱監視器比對進出車輛，終查獲於9月5日凌晨4時許，有貨車載運大量廢棄風管至夏綠地棄置。

環保局10日通知高姓車主到案說明，但他否認，並指稱車輛鑰匙放置處僅他與劉姓前員工知悉，認為劉姓前員工涉有重嫌；在6小時馬拉松式的交叉比對稽查及警詢後，劉嫌鬆口坦承主使許姓朋友一起犯案。

專案小組調查發現，犯嫌以帆布妥善包覆廢棄物，還刻意停在大貨車後方尋求掩護，且棄置時蘆洲分局巡邏車經過該路段，2名犯嫌立即佯裝路邊停置車輛，直至警方巡邏車走後，隨即將貨車加速開往夏綠地另一地點棄置。

環保局表示，全案以違反廢棄物清理法，由警方函送新北地方檢察署法辦，最高可處5年有期徒刑及得併科新台幣1500萬元以下罰金。