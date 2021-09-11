交通事故9月高峰期 北市警執行中山區取締專案

台北市中山警分局今天指出，經統計，每年9月起為交通事故高峰期，規劃13至15日執行大執法專案，包含針對建國北路與民權東路口等處，加強取締違反號誌管制等項目。

北市警察局中山分局發新聞資料表示，依北市歷年統計數據，每年9月起為交通事故量高峰期，從13日起規劃啟動連續3天大執法交通專案。

中山警分局指出，經分析轄區易肇事路口，包含建國北路與民權東路口、建國北路與南京東路口、南京東路與林森北路口、吉林路與長安東路口等處。

警方將加強取締易肇事路口違規狀況，包含違反號誌管制、搶越行人穿越道、行人違規、超速行駛等項目，且會運用民力及社群媒體加強推播交通安全宣導訊息及案例短片，盼建立民眾正確交通安全及法治觀念。

中山警分局呼籲市民應遵從標誌、標線、號誌管制，不要酒後駕車、超速行駛，確實禮讓行人，共同維護用路安全防止發生交通事故，規劃大執法取締專案目的是希望可遏止駕駛人及民眾違規，並提升用路品質及行人、車輛安全。