交通事故9月高峰期 北市警執行中山區取締專案
台北市中山警分局今天指出，經統計，每年9月起為交通事故高峰期，規劃13至15日執行大執法專案，包含針對建國北路與民權東路口等處，加強取締違反號誌管制等項目。
北市警察局中山分局發新聞資料表示，依北市歷年統計數據，每年9月起為交通事故量高峰期，從13日起規劃啟動連續3天大執法交通專案。
中山警分局指出，經分析轄區易肇事路口，包含建國北路與民權東路口、建國北路與南京東路口、南京東路與林森北路口、吉林路與長安東路口等處。
警方將加強取締易肇事路口違規狀況，包含違反號誌管制、搶越行人穿越道、行人違規、超速行駛等項目，且會運用民力及社群媒體加強推播交通安全宣導訊息及案例短片，盼建立民眾正確交通安全及法治觀念。
中山警分局呼籲市民應遵從標誌、標線、號誌管制，不要酒後駕車、超速行駛，確實禮讓行人，共同維護用路安全防止發生交通事故，規劃大執法取締專案目的是希望可遏止駕駛人及民眾違規，並提升用路品質及行人、車輛安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言