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璨樹颱風逼近 中央災害應變中心呼籲及早做好防颱準備

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

行政院長蘇貞昌今天上午由內政部長徐國勇陪同至中央災害應變中心出席中颱燦樹第三次工作會報，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，徐表示，蘇花改、中橫等路段常有落石，希望進行預警性監控及提前安排對外聯繫交通工具，若有農作物因受颱風受損，中央是否可協助農民，蘇貞昌回應指出，相關單位應針對交通措施提早因應，若農作物因颱風受到災害，中央可依實際狀況進行協助農民。

根據最新氣象資料顯示，颱風中心過去3小時強度略為減弱，目前位置在鵝鑾鼻的南南東方約170公里之海面上，以每小時13轉20公里速度，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部近海，對花蓮、台東，包含蘭嶼、綠島、恆春半島、南投及雲林以南地區將構成威脅。受到颱風及其外圍環流影響，今天台灣東南部、恆春半島、桃園以北和大台北地區及馬祖、金門沿海地區易有較強陣風，台灣附近各海面風浪逐漸增大，並易有長浪發生。

蘇貞昌表示，昨天視察農委會水保局土石流防災應變中心，提到日前遭土石流沖毀的明霸克露橋，受到極端氣候及台灣特殊地形等原因，引發土石流，所幸透過新科技及人才提前研判相關資料，加上通訊聯繫，還有現場指揮官應變得宜及農委會在前方高點設監管站等作法，讓當時在場50多人安然度過災害。

蘇貞昌說，明霸克露橋所在玉穗溪過去非土石流警戒區，透過新科技及資料提前預判，才能讓現場工人、居民等避開災害，顯示相關資料已不足因應現今災害，可把這次經驗運用到其他防災措施。

蘇貞昌也對澄清湖水庫蓄水率，目前只剩43%，中央災變中心官員回應，因考量附近可能會有較大雨勢，才保留水庫水位。

中央災害應變中心指揮官、內政部徐部長國勇表示，目前仍有部分登山團體尚未聯繫上，要求持續對國家公園轄區勸導未下山的登山客或團體儘速下山，並運用多重管道呼籲民眾在颱風期間儘量避免登山、海邊等戶外活動。

行政院長蘇貞昌（中）今天由內政部長徐國勇（左）陪同至中央災害應變中心出席中颱燦樹第三次工作會報。記者王長鼎／攝影
行政院長蘇貞昌（中）今天由內政部長徐國勇（左）陪同至中央災害應變中心出席中颱燦樹第三次工作會報。記者王長鼎／攝影
根據最新氣象資料顯示，颱風中心強度略為減弱變為中颱，中央災害應變中心針對雨量衝擊造成土石流災害風險較高地區，要落實邊坡雨量監控機制並積極執行各項警戒、離災與避災措施。記者王長鼎／攝影
根據最新氣象資料顯示，颱風中心強度略為減弱變為中颱，中央災害應變中心針對雨量衝擊造成土石流災害風險較高地區，要落實邊坡雨量監控機制並積極執行各項警戒、離災與避災措施。記者王長鼎／攝影
根據最新氣象資料顯示，颱風中心強度略為減弱變為中颱，今天中午的位置在鵝鑾鼻的南南東方約170公里之海面上，以每小時13轉20公里速度，向北移動。記者王長鼎／攝影
根據最新氣象資料顯示，颱風中心強度略為減弱變為中颱，今天中午的位置在鵝鑾鼻的南南東方約170公里之海面上，以每小時13轉20公里速度，向北移動。記者王長鼎／攝影
根據最新氣象資料顯示，颱風中心強度略為減弱變為中颱，由於全台各水庫都接近滿水位，行政院長蘇貞昌指示注意降雨情況，做好洩洪調節，但也不能影響颱風過後的民生供水。記者王長鼎／攝影
根據最新氣象資料顯示，颱風中心強度略為減弱變為中颱，由於全台各水庫都接近滿水位，行政院長蘇貞昌指示注意降雨情況，做好洩洪調節，但也不能影響颱風過後的民生供水。記者王長鼎／攝影

蘇貞昌 颱風 土石流

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