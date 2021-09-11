雲林4名司機車被攪毀人被押走 警方武裝攻堅順利救人

雲林縣一家砂石場疑因與人有債務糾紛，前天有4名砂石車司機，遭黃姓等5名男子，在四湖鄉的砂石車停車場攔截並強押至麥寮鄉拘禁，警方獲報在短短一個多小時，武裝攻堅很快將4名司機救出，並起出大批槍彈、毒品，今天訊後將全案移送法辦。

台西分局於前天下午接獲一名陳姓被害人報案指稱，他屬下4名砂石車司機被人抓走了，且其位在雲林縣四湖鄉中正路的砂石車停車場，也有幾輛砂石車被擊毀，司機去向不明，因報案人指他人在外地的高速公路上，無法趕回處理，請警方協助救人。

雲林警察局長朱宗泰獲台西分局長張文峰通報後，馬上指示刑事警察大隊、保安隊及台西分局成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，快速清查轄內大型停車場，發現有數輛砂石車停放於四湖鄉中正路停車場的砂石車的門窗被攪毀受損，即調閱監視品全面清查。

警方很快查出，有4名砂石車司機被黃姓等5名男子，開了3輛自小客車將砂石車司機強行押走，並押至麥寮鄉新吉村租屋處拘禁，因獲知黃男等人可能擁有槍枝，專案小組立刻以武裝警察前往救人，經約一個多小時以優勢警力破門攻堅，逮捕黃男等3人，起出改造手槍1支、空氣手槍3支、子彈65顆、鋼瓶1支及安非他命21.6公克及K他命2公克。