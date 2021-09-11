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備用鑰匙藏消防箱 前男友半夜開門進屋...判拘役30天

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

陳姓超商店員因得知前女友家人，有把住處的備用鑰匙藏放在消防箱內習慣，今年2月某日凌晨3點多，擅自拿走備用鑰匙，開門進入屋內時，前女友父親發現喝斥逃出，被趕至員警逮捕。法官認為不構成竊盜，依侵入住宅罪判處拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，陳男與屋主之女曾為國中同學關係，因陳男曾屋主之女陪同下到其住處拜訪，因而得知住處的備用鑰匙藏放在消防箱內。陳男今年2月20日凌晨3時36分許，持消防水箱內的備用鑰匙，開啟住處第1扇大門後，將未鎖的第2扇門推開而進入屋內時，被屋主發現大聲喝斥。

判決說，陳男往頂樓逃竄，屋主在後緊追並抓住他，雙方互相拉扯回到住處樓梯間，員警獲報趕到現場逮捕陳男。

屋主指出，看到第2扇門的門把被慢慢的彎下來往屋內推，約被推20、30公分左右，他就起身把門拉開並大聲喝斥，陳男嚇一跳就往頂樓逃竄。

據指出，20多歲陳男與屋主女兒曾交往，後因個性不合分手，陳在2人分手後無法忘情，想要再見一面，但都被拒絕。陳男堅決否認有何竊盜犯行，辯稱他只是想去前女友住家看看。

法官審酌指出，陳男當知未經他人同意，不應擅自侵入他人之住家，竟在深夜一般人尚在休息之時間，擅自闖入他人住宅，對他人之居住自由、財產安全均造成危害，所為極易使人因而心生不安。但縱然有行竊意圖，尚未開始搜尋、物色財物即被發覺，尚未著手竊盜，不能以竊盜罪論處，觸犯刑法第306條之侵入住宅罪。

基隆市警局表示，此案是為看前女友還是行竊，姑且不論。但民眾擔心鑰匙遺失或忘記攜帶，在門口隱密處如鞋櫃、橫梁、花盆、消防箱、踏墊、信箱等處藏放備份鑰匙，其實竊賊多半會搜尋這些地方，很多竊案是找到這些備用鑰匙開啟進入行竊，這類型案例警方處理中也屢見不鮮，所以提醒有此習慣的民眾應心生警惕，以免受害。

備用鑰匙藏消防水箱，半夜前男友開門進屋嚇壞人遭判刑，圖為示意圖。記者游明煌／攝影
備用鑰匙藏消防水箱，半夜前男友開門進屋嚇壞人遭判刑，圖為示意圖。記者游明煌／攝影

竊盜

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