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影／舉頭三尺有神明 慣竊尼龍線釣香油錢全都錄
「太歲頭上動土」33歲的王姓慣竊缺錢花用，上周四趁四下無人，涉利用自製尼龍繩用黏取的方式，竊取台南市安平西㡣殿香油錢約3000元，廟方發現後報警處理，警方經訪查鎖定王嫌，在廟方本周三報案當晚找到他，經出示監視器畫面，突破心防才讓他認罪，廟方人員昨天親自赴派出所致謝，強調舉頭三尺有神明。
安平西㡣殿8日報案指殿內香油錢疑似有遭竊，台南市警四分局安平派出所立即成立專案小組，針對可疑時段過濾清查涉案人士，抽絲剝繭調閱周遭監視器後發現，竊嫌上周四上午8時利用廟方無人之際入內偷竊，並經擴大清查周邊車輛與民眾訪查，立即鎖定王男涉有重嫌。
警方當日下午6時找到他，經出示監視器畫面等，突破其心防，他坦承犯案。他表示，利用自製尼龍繩用黏取的方式，竊取香油錢約3000元，所得贓款皆花用殆盡。
警方調查，王嫌自稱因急需用錢而心存歹念作案，尋找小公廟下手比較不會被發現，但對王嫌敢在神明前偷油錢，真是在太歲頭上動土，殊不知廟內有監視器，直至慣竊看到警方所掌握的跡證，百口莫辯。
安平西㡣殿主委昨日親赴派出所感謝員警立即逮獲竊嫌，對員警用心辦案表示肯定，認為舉頭三尺有神明，歹路不要走。
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