影／公園公廁警報鈴聲大響 7旬翁如廁卡關警救出

原本靜謐的台中公園，8日下午園區內的公廁警報器突然鈴聲大作，執勤警員聽聞鈴聲趕緊前往瞭解，發現7旬郭姓老翁卡在無障礙廁所裡動彈不得，原來老翁因血糖過低造成雙手無力，無法將自己從馬桶移動至輪椅上，坐在馬桶上動彈不得，著急地按服務鈴求救，經警與民眾合力救出。

本月8日下午1時，第二分局公園派出所警員何亞威正於園區內執行守望勤務，忽然聽聞警鈴聲大作趕緊前往瞭解，發現一名7旬郭姓老翁卡在無障礙廁所裡動彈不得，趕緊請在公園附近活動的3、4名熱心民眾協助，合力將老翁從馬桶上抬出並推離狹窄的廁所，何員見老翁衣褲已不慎弄髒，便返回派出所拿平時所內預備的合身衣物讓他換上。

所長葉宇晟得知這個意外，也到場關懷老翁身體狀況，原來，家住大里區的老翁以電動輪椅代步，一時興起獨自到臺中公園散心卻突然內急，因為行動不便好不容易坐上馬桶，卻沒力氣將自己從馬桶移回輪椅上，待在公廁一段時間，只好按警報器求救。