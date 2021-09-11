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心繫作育英才忘返校路 退休師化雨春風警好感動

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

85歲的尤姓老婦人是退休老師，近期開始出現失智情形，平時都有外籍移工陪伴，然前天清晨，尤婦趁移工熟睡時獨自出門，心中惦記著要趕去學校教書，卻在住家附近迷路，熱心民眾發現後幫忙報警求助。員警透過人臉辨識系統平安送尤婦返家，對於尤婦即便有了失智情形，仍是春風化雨為學子盡心竭力的心意，也深受感動。

台中市警三分局勤工派出所警員林冠廷、警員曾國倫前天上午日巡邏時，獲報南區復興路與德富路口有名老人疑似迷路需警協助，尤姓婦人告訴員警自己是鄰近學校的老師，早上要趕去學校教書卻不小心迷路了，眼看時間一分一秒過去，焦急地拜託員警帶著她趕往學校，就怕耽誤了同學的學習。

然員警從其外表研判老婦人應該早已退休，便先耐心安撫她，並透過人臉辨識系統確認尤姓老婦人身分，輾轉聯繫上其住在新竹的女兒。

尤婦的女兒說，母親過去確實是鄰近學校的老師，然而已退休許久，近來也發現母親開始有失智情形，因她住在外縣市，平時都由外籍移工照顧母親，得知母親自行離家，自己遠水救不了近火也相當擔心。

員警了解後請其寬心，直接帶著尤姓老婦人返回距離450公尺外的住家，在門口等待的移工也一臉擔心地說，阿嬤在她半夜睡覺的時候，自己開門出去了。獲知母親平安回家，尤婦女兒也向員警表達深切的感謝之情，尤姓婦人更說：「謝謝，麻煩你們了，我初期沒這麼嚴重的。」

85歲的尤姓老婦人是退休老師，近期開始出現失智情形，前天清晨尤婦心中惦記著要趕去學校教書，卻在住家附近迷路，員警透過人臉辨識系統平安送尤婦返家。圖／警方提供
85歲的尤姓老婦人是退休老師，近期開始出現失智情形，前天清晨尤婦心中惦記著要趕去學校教書，卻在住家附近迷路，員警透過人臉辨識系統平安送尤婦返家。圖／警方提供

移工 失智

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