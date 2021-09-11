人瑞級拾荒婦烈日昏倒路邊 幸被警察及時搭救
雲林縣水林分駐所警員王宥琳、鍾佳君昨天執行巡邏勤務時，在路邊發現一名瘦小的老阿嬤，昏倒在路邊，當時烈日當空，老婦被曬昏，疑為脫水倒地，因附近人煙稀少，一直沒被發現，幸好警察路過發現，緊急搭救將老人家送醫，撿回一命，後來才得知老婦已年高94歲，其家人感謝萬分。
水林分駐所長陳智偉說，昨天上午10時40分許，艷陽高照，十分炎熱，執勤的員警，巡邏路經水林鄉東陽街往海埔村的路上，發現路邊有人倒地不起，趕緊下車查看，一名老婦人蜷縮著身子，神情痛苦、全身無力動彈。
警員王宥琳趕緊將她扶起，並詢問老人家情況，並緊急通知119，老人家有氣無力告訴警察，她在路邊撿回收物，突然眼前一黑，全身無力就倒地。
警員趕緊將老婦人攙扶到樹蔭下，並幫老人家扇風解熱，她才逐漸恢復意識，告訴警察她的姓名和住址，老人家開始能說話，警員較安心，救護車一到，還陪老人家就醫，經診治疑為脫水，如持續太久失救，恐有危險。
這位婦人已年高94歲，生活節儉，把撿拾回收當成運動，可說是人瑞級的拾荒者，但天氣太熱，老人家沒適時補充水分，還容易脫水帶來危險，其家屬趕到，感謝警方及時搭救。
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