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聽到哀嚎聲報案竊賊卡在鐵窗外 警趕到現場救出小貓咪
台北市大安警分局昨天清晨接獲報案，民眾懷疑有小偷失足卡於陽台，不時發出哀嚎聲；轄區瑞安街派出所趕緊派員前往查看，才發現「小偷」竟是一隻出生才幾個月的幼貓，卡在鐵窗哀鳴，警員立刻借來梯子救貓脫困。
大安分局10日清晨7時許接獲一起報案，一名住在瑞安街的蔡姓女子表示，睡夢中聽到窗外傳來陣陣哀嚎聲，懷疑是竊賊失足卡於陽台，驚恐中請求警方儘快前來。
轄區瑞安街派出所巡邏員警高凱瑄、陳俊瓏獲報緊急趕赴現場，檢視陽台聲音來源找尋，發現竟是卡在鐵窗縫隙的幼貓，因為著急發出哀鳴。
員警原本以為有小偷在現場，氣氛相當緊張，到場後卻發現是一隻幼貓卡在鐵窗上，當下心情放鬆，警方先撥打1999，轉報動物救援隊救援，再主動向附近店家借來鋁梯，爬上遮雨棚進行救援，順利幫助幼貓脫困。報案民眾感謝警方積極處理，雖然是一樁小事，卻感受到警方服務的用心。
警方不忘呼籲，竊賊常趁著家中成員上班、上學等時機，觀察後以按門鈴方式測試，確定家中無人再侵入搜括，民眾外出時務必確認門窗上鎖，住宅周邊如發現形跡可疑人士應即報警查處。
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