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國1南下埔鹽系統追撞車禍 警消救人又救豬

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

36歲薛姓男子昨晚開車行駛國道1號南下，在208.4公里追撞46歲陳男駕駛大貨車，轎車車頭變形，薛男被夾在駕駛座內，消防人員趕到，出動吊車把貨車車斗吊高，拖出變形的轎車，並用破壞器材救出薛男送往衛福部彰化醫院，除了臉部撕裂傷，全身多處擦傷，並無生命危險。

因南下彰化交流道到埔鹽系統在明年6月前，公路單位施工拓寬外側車道，薛男駕車追撞陳男駕駛的大貨車，貨車上有一頭毛豬摔下，躺在國道路面，警方和消防人員要救人又要救豬，車禍和救援造成208.4公里處的車道全部不通，國道警察封閉全線，車流迴堵到王田交流道，今天凌晨0點29分排除事故恢復通車。車禍原因正由警方調查中，並提醒用路人經過施工路段應提高注意力小心駕駛。

國道警方和消防隊員處理國一南下208.4公里以北的路段大塞車。圖／警方提供
國道警方和消防隊員處理國一南下208.4公里以北的路段大塞車。圖／警方提供
國一南下208.4公里處發生追撞事故，貨車上的毛豬摔下。圖轉載自彰化踢爆網社群
國一南下208.4公里處發生追撞事故，貨車上的毛豬摔下。圖轉載自彰化踢爆網社群
薛男駕駛轎車追撞前車，造成國一南下208.4公里以北的路段大塞車。圖轉載自彰化踢爆網社群
薛男駕駛轎車追撞前車，造成國一南下208.4公里以北的路段大塞車。圖轉載自彰化踢爆網社群

國道 車禍 車道

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