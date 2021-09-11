聽新聞
test
0:00 / 0:00
有幸福的感覺！台南警尋人高手找到2失蹤人口回家團聚
台南市學甲分局將富派出所莊俊華是「警勤區工作績優員警」，有「台南囝仔」的熱心助人精神，從警27年對於查尋失蹤人口工作特別用心，近2個禮拜密集尋獲失蹤14年與7年的當事人，「看到一家人團圓，有幸福的感覺」。
莊俊華利用警政系統搜尋失蹤人口時，發現黃女及洪男失蹤多年，適逢中秋前夕，想到「每逢佳節倍思親」，莊員認為不管失蹤多久家人的掛念永遠都不會減少，基於同理心，運用大數據分析研判可能出現的時間與地點，在勤餘時間破除困難順利尋獲。
當莊員找到黃女告知來意時，黃女滿臉驚訝「如何得知她的藏身之處？」聽到家人找她更訝異「原來家人也一直將她掛念在心上」，馬上紅了眼眶，貼心的莊員想到女性身分可能會對其有所戒心，更邀約太太共同跨區查尋，果真突破心防。
黃女雙眼泛淚娓娓道來十幾年前的過往，與父親的衝突和離家的苦衷；當莊員轉達黃女一切安好時，電話那頭傳來了哭泣聲，可想家人心中的大石終於能夠放下，莊員鼻頭一酸直呼：「這真是中秋節收到最好的禮物！」。
洪男是2014年間刻意與養母斷絕聯繫，他深知養母寄予厚望，但在婚姻觸礁的當下選擇逃避面對，莊姓員警找到自己時喚醒他馬上「回家團圓」的念頭！
學甲警分局長王子雄肯定「尋人高手」特別頒獲知立即頒贈禮品給予鼓勵！王子雄表示「有多少力量就有多少愛」，力量愈大，愛的能量就愈強烈！也許每位離家失蹤的背後可能存在一段辛酸故事或缺憾，但查尋工作是體現「為民服務」最直接具體的行動，期許同仁均能發揮愛的力量，讓愛永不止息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言