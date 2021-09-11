有幸福的感覺！台南警尋人高手找到2失蹤人口回家團聚

台南市學甲分局將富派出所莊俊華是「警勤區工作績優員警」，有「台南囝仔」的熱心助人精神，從警27年對於查尋失蹤人口工作特別用心，近2個禮拜密集尋獲失蹤14年與7年的當事人，「看到一家人團圓，有幸福的感覺」。

莊俊華利用警政系統搜尋失蹤人口時，發現黃女及洪男失蹤多年，適逢中秋前夕，想到「每逢佳節倍思親」，莊員認為不管失蹤多久家人的掛念永遠都不會減少，基於同理心，運用大數據分析研判可能出現的時間與地點，在勤餘時間破除困難順利尋獲。

當莊員找到黃女告知來意時，黃女滿臉驚訝「如何得知她的藏身之處？」聽到家人找她更訝異「原來家人也一直將她掛念在心上」，馬上紅了眼眶，貼心的莊員想到女性身分可能會對其有所戒心，更邀約太太共同跨區查尋，果真突破心防。

黃女雙眼泛淚娓娓道來十幾年前的過往，與父親的衝突和離家的苦衷；當莊員轉達黃女一切安好時，電話那頭傳來了哭泣聲，可想家人心中的大石終於能夠放下，莊員鼻頭一酸直呼：「這真是中秋節收到最好的禮物！」。

洪男是2014年間刻意與養母斷絕聯繫，他深知養母寄予厚望，但在婚姻觸礁的當下選擇逃避面對，莊姓員警找到自己時喚醒他馬上「回家團圓」的念頭！