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700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車 幸好卡車頭駕駛驚魂

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

黃姓男子駕駛營業貨櫃曳引車，前晚載運每綑700公斤的大型紙筒未固定穩妥，行駛途中掉出貨櫃外，所幸卡在貨櫃與車頭間，沒有掉落地面造成人員傷亡及其他車輛損壞，鄰近駕駛看到趕緊閃開。員警獲報趕至管制疏導交通，並協助聯繫拖吊車排除，恢復交通順暢，虛驚一場。

前晚10點多，有駕駛看到大紙筒險砸報案，基隆警察局第三分局暖暖派出所員警，趕至暖暖區源遠路暖江橋頭，發現有曳引車故障停於路中。

警員黃立德獲報後立即到場疏處，現場初步了解是黃姓男子（41歲）駕駛營業貨櫃曳引車，因所載運大型紙筒未固定穩妥，行駛途中掉出貨櫃外，所幸卡在貨櫃與車頭間，沒有掉落地面造成人員傷亡及其他車輛損壞。

警方發現，每綑重達700公斤的大紙筒，撞破貨櫃車前方掉出，相當危險，幸好緊急停下才沒有滾到路面。

第三分局籲請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否捆紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全。違者將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款規定，可處3000元以上9000元以下罰鍰，若致他人死傷亦須擔負刑事及民事上之責任。

700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車，幸好卡車頭駕駛驚魂。記者游明煌／翻攝
700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車，幸好卡車頭駕駛驚魂。記者游明煌／翻攝
700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車，幸好卡車頭駕駛驚魂。記者游明煌／翻攝
700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車，幸好卡車頭駕駛驚魂。記者游明煌／翻攝
700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車，幸好卡車頭駕駛驚魂。記者游明煌／翻攝
700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車，幸好卡車頭駕駛驚魂。記者游明煌／翻攝

警察 基隆

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