聽新聞
test
0:00 / 0:00
700公斤大紙筒掉出貨櫃險砸鄰車 幸好卡車頭駕駛驚魂
黃姓男子駕駛營業貨櫃曳引車，前晚載運每綑700公斤的大型紙筒未固定穩妥，行駛途中掉出貨櫃外，所幸卡在貨櫃與車頭間，沒有掉落地面造成人員傷亡及其他車輛損壞，鄰近駕駛看到趕緊閃開。員警獲報趕至管制疏導交通，並協助聯繫拖吊車排除，恢復交通順暢，虛驚一場。
前晚10點多，有駕駛看到大紙筒險砸報案，基隆市警察局第三分局暖暖派出所員警，趕至暖暖區源遠路暖江橋頭，發現有曳引車故障停於路中。
警員黃立德獲報後立即到場疏處，現場初步了解是黃姓男子（41歲）駕駛營業貨櫃曳引車，因所載運大型紙筒未固定穩妥，行駛途中掉出貨櫃外，所幸卡在貨櫃與車頭間，沒有掉落地面造成人員傷亡及其他車輛損壞。
警方發現，每綑重達700公斤的大紙筒，撞破貨櫃車前方掉出，相當危險，幸好緊急停下才沒有滾到路面。
第三分局籲請駕駛人在上路前務必檢視載運的貨物是否捆紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故，影響行車安全。違者將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款規定，可處3000元以上9000元以下罰鍰，若致他人死傷亦須擔負刑事及民事上之責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言