台8線關原段吊車溜逸釀母女雙亡 傍晚恢復通行

中橫公路117.3公里處、關原路段今天中午12時許發生施工吊車下滑、翻覆意外，後方車輛林姓母女遭撞擊身亡，吊車駕駛聲稱有拉手煞車，事故原因仍待調查，事故路段傍晚恢復通行。

新城警分局調查，罹難的林姓母女是花蓮人，母女共4人開車到南投清境旅遊，今天回程返鄉，行經台8線中橫路段117.3公里處施工路段，碰上交管等候放行，施工吊車不明原因向下滑行，車內大女兒、三女兒順利逃生，坐在右側的二女兒及母親撤退時遭吊車撞擊身亡。

邱姓吊車駕駛向警方表示，中午12時整點要放行，將80噸級重吊車停好後，收起四方升降液壓桿時，吊車不明原因向低處滑行，直朝等待放行的車輛而去，雖有立即呼叫警示，仍撞上林姓母女，接連推撞3輛車，最後衝破護欄，翻落約30公尺深邊坡。

新城警分局副分局長李振華說，已會同工安單位調查釐清中，不排除朝刑法過失致死罪嫌偵辦，事故路段下午近6時恢復通行。

公路總局四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華表示，今年6月豪雨，造成台8線117.4路段邊坡數次坍方落石，委託宜隆營造進行坍塌災修工程，因為現場路幅狹窄，施工期間上午8時至下午5時每整點放行10分鐘。

四工處指出，向罹難者家屬及社會致歉，事故原因是否涉及機具故障或人為疏失，交由檢警及職安單位調查，將依調查結果追究廠商責任。