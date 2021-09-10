慘！小姐躲熱炒店陪侍警舉發 沒賺幾千最少罰6萬

高雄市劉姓女子趁二級警戒解封開放內用，到楠梓區軍校路一家熱炒店以2小時300元的報酬陪侍，民眾發現報警，員警到場時劉女假藉要去廁所離開包廂，員警發現叫住劉女，她才坦承自下午5、6點到這家店陪侍賺錢，約已待了6小時，員警針對劉女及店家開立舉發單，函請高雄市衛生局裁罰。

楠梓警分局昨天凌晨11點30分左右獲報，軍校路一家熱炒店疑有一名小姐到各包廂陪客、倒酒，警方到場盤查時現場僅一間包廂有客人，包廂內有設立隔板，劉女著連身無袖窄裙（45歲）見到員警立即偷偷溜出包廂，卻被站在走廊的員警叫住。

員警叫了多次劉女都不回頭，直到警方大喊「小姐、小姐，你過來！」劉女才乖乖轉頭接受盤查。

劉女坦言，受疫情影響已好幾個月沒工作，二級警戒後餐飲業開放內用，朋友邀請她到店中幫忙，以2小時300元報酬幫客人倒酒陪客，昨天第一天上班，約下午5、6點開始，不清楚做了幾個包廂，可能賺不到幾千元。