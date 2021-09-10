影／山友急性腹痛被救下山 醫疑登山時飲用水不清潔

來自台中市的62歲巫姓登山客，與山友1行7人，9月8日由仁愛鄉萬大林道入山攀登干卓萬山群，上午突因嚴重腹痛無法行走，於卓社大山三角點請求救援，南投消防局獲報後，啟動山域事故應變機制、申請空勤直升機於下午順利救回，送往竹山秀傳醫院急救，醫師初步研判可能是急性腸胃炎。

南投消防局指出，這起卓社大山山域事故，經查山友1行7人是9月8日由仁愛鄉萬大林道入山，計畫前往干卓萬山群，預計9月11日由仁愛鄉武界下山，但62歲巫姓山友因嚴重腹痛無法行走，於卓社大山三角點待救。

南投消防局第二大隊下午集結地面人員準備入山救援，另申請直升機協助救援，下午空勤直升機由清泉崗機出發，16時抵達目標區完成吊掛，傍晚送往竹山秀傳醫院治療。

竹山秀傳醫院表示，62歲巫先生，是台中太平人，預計6天行程今天第3天，就診時說昨天就覺得不舒服、吃不下東西、早上就吐了3次，到院後醫師研判是急性腸胃炎，研判可能山區飲水、食物不潔，但目前還在抽血檢查中。

據了解，一般山友多半從萬大林道來回完成干卓萬群峰，或是萬大林道進干卓萬群峰，再從卓社大山O型下武界林道；而干卓萬山群，被山友稱作做是「百岳的4大障礙」之一，中間並且要登上海拔3369公尺的卓社大山，對於山癮不輕的山友來說，是頗具難度的路線。