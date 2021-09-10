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轎車自撞燈桿斷兩截 情侶拋飛釀1死1傷
苗栗縣苑裡鎮苗43線道路、德行路交叉路口清晨6點多發生轎車疑似自撞燈桿斷成兩截的意外，車禍發生時車內一對情侶都被拋出車外，釀成一死一重傷的悲劇，21歲商姓女子在救護人員趕抵時已無生命徵象，送醫搶救仍不治，駕車的26歲黃姓男子頭部重傷送醫，抽血檢驗酒測值高達1.0，檢警下午相驗，不排除車禍因酒駕、車速過快等因素造成。
今天清晨6點39分消防局接獲車禍通報，救護人員趕抵現場，商姓女子倒臥路肩，黃姓男子被拋入路邊草叢，救護人員將2名傷患送醫，其中女子手腳出現撕裂傷，已無生命徵象，男性傷患頭部受傷，一側頭骨外露，兩人都被送往苑裡李綜合醫院救治，但商姓女子仍因傷重宣告不治，黃姓男子隨後轉送台中榮總救治。車禍發生時，轎車車體疑似因強大衝撞力道斷成兩截，警方及救難人員清理現場花了3個多小時完成。
雙方家屬接獲通知趕來，老家在苗栗縣通霄鎮的黃姓男子與家裡已3年沒聯絡，家人也不知他的近況；女方是台中大肚人，曾與前男友未婚生子，小孩已3歲，由外公外婆照顧 ，但2個多月前商姓女子也負氣離家，與家人斷了聯繫。
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