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踢到大樓前花盆跌倒 男怒毆管理員遭派出所長壓制
蔣姓男子深夜徒步經過台北市松山區一棟大樓，不慎踢到大樓前花盆跌倒，吳姓大樓管理員上前關心，蔣情緒失控痛毆對方，轄區派出所長率領3名警員趕抵現場，蔣仍不停咆哮，派出所長立刻予以大外割壓制，將蔣帶回偵詢後，依妨害自由、傷害罪嫌送辦。
警方調查，蔣男（37歲）今年5月13日深夜11點，走路經過復興北路一棟大樓，踢到大樓前的花盆跌倒，在地上痛苦哀嚎，未料他心生怨氣，不顧前來幫助自己的大樓管理員好心，出手狂打對方，管理員手、腳都遭他毆傷。
松山分局民有派出所獲報，所長盧俊宇帶3人趕赴現場了解，見蔣仍持續叫囂，不認錯，盧先要同仁調閱監視器，先確認蔣的犯行。
經確認，盧立刻依現行犯將蔣壓制；案發時，蔣將管理員拉到馬路邊毆打，一下踢、一下踹，管理員想逃，蔣還拉他頭髮，控制行動，警方看完監視器認為行為惡劣，火速逮捕。
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