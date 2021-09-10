吹風機燙頭皮、罰站到凌晨 狠母虐死2歲女判決出爐

桃園廖姓女子因女兒不聽管教不吃飯、愛吃零食，就拿吹風機燙傷她頭，徒手打到四肢瘀青，還命她發站到凌晨4點，最後打到骨折失去心跳送醫不治，廖犯後矢口否認，法院痛批她冷漠無情，造成未滿2歲女童生命隕落，犯後未見悔意、態度惡劣，依家暴傷害致死判她12年6月，可上訴。

檢警調查，廖女（32歲）和宋姓先生（37歲）婚後生下一對龍鳳胎，2020年8月19日廖疑似不滿女兒哭鬧就徒手痛毆她頭、四肢，用吹風機燙傷頭皮並拿鞋拔教訓，還曾3次體罰女童命她從深夜11點罰站到凌晨4點。

廖女還推倒女童，害她頭部撞擊地面磁磚地板，讓女兒頭皮紅腫流膿，全身多處瘀傷，當晚7點發現小孩呼吸逐漸微弱，嚇得親自送醫急救。醫院發現女童頭頂燙傷、手腳瘀青，認為傷勢相當可疑隨即通報。

警方獲報到場了解，廖辯稱吹風機太靠近女童頭才不慎燙傷，後又不小心撞到門把，她還說為管教女兒有拿愛的小手、鞋拔打她手腳，但均否認有不當管教。

檢方複訊後認為廖女嫌疑重大，且女童傷勢集中頭部有大面積瘀血，不排除遭受外力重擊，依家暴重傷害等罪嫌將廖向法院聲押獲准，宋男則五萬元交保。

審理時，廖坦承徒手、拿鞋拔打小孩並要求罰站到凌晨，但否認傷害致死，辯稱女兒骨折是自己從餐椅上摔下來，頭皮則是自己用吹風機燙到，顱內出血也是自己跌倒，或跟哥哥拿安全帽跟她玩受傷。

但法院認為，根據醫院診斷、死亡照片及法醫相驗等，認為廖有對女兒施以凌虐最終致死；法院審酌，廖身為生母，是女童主要照顧者，僅因她不吃正餐只吃零食不聽管教，無視她當時未滿2歲就施暴，還3度讓小孩罰站到凌晨，又施虐讓女童到院前就停止呼吸。

法院指出，廖女對女兒冷漠無情，但審酌她犯案心理層面，固然有其脈絡、成因，但仍不得以合理化其犯行，最終造成未滿2歲女童生命就此殞落，造成無可彌補傷害，且她犯後始終否認，未見悔意，態度惡劣。