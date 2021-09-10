失智翁迷途抽搐求救 板警即刻救援、家屬還千元感謝

失智又迷途的75歲劉姓男子今年8月初身體抽搐顫抖倒臥在一處公寓頂樓並出聲呼救，板橋警分局信義派出所獲報前往並護送返家，因屋內無人在家，找鎖匠開門順利送返家，員警留字條通知家屬及協請鄰居協助關心，劉男家屬前天送感謝信到派出所，還附上1000元開鎖費用。

「感謝警方協助。」一名男子前天傍晚5時許拿著一封信，走進板橋警分局信義派出所，對值班員警表示，感謝警方協助其年邁爺爺平安返家，還附上請鎖匠的開鎖費用1000元的感謝信，當面交給值班員警，並祝賀中秋節愉快後快步離去。

警方看完感謝信內容後，才知是因今年8月5日下午4時許，信義派出所接獲民眾報案，指稱在板橋區南雅南路二段4巷某公寓頂樓，聽到呼叫求救聲，信義所員警徐良諭、謝詠捷趕抵現場，發現75歲劉姓男子疑因失智又迷途，倒臥在公寓頂樓地板上，且身體抽搐顫抖求救，連忙通報救護車到場，經救護人員檢視劉男無明顯外傷，精神狀況尚穩定，但堅決不去醫院救治。

員警只好先帶返派出所休息，詢問年籍資料，劉男只會說自己的名字，不知道住何處所，又無隨身攜帶相關證件，員警多方查證比對後，終確認其戶籍所在地，在無任何聯絡家屬方式，開巡邏車將劉男護送返回戶籍所在地，按鈴後家中無人回應，劉男身上也沒鑰匙，跟鄰居確認劉男確實居住該處無誤，找鎖匠協助開鎖，順利讓他進屋休息，並留字條通知家屬及協請鄰居關心老翁並注意其行動及狀況。

據了解，其家屬表示，劉男因有些失智症狀，平常不會獨自外出，經此迷途事件 後，會更加注意關心其行動，以確保安全，十分感謝警方即時救援，才能順利安全返家團圓，因平常工作忙碌，拖遲至前天才來致意感謝並返還開鎖費用。