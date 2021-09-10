快訊

埃及爸2親屬疑近期感染 追Ct值「不排除改判本土案例」

一眼能看穿颱風眼！鄭明典認證：璨樹到達巔峰強度

婦人遇詐被騙500多萬 竟想再匯款換回受騙的錢

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄王姓婦人在網路加陌生男子為好友，相談一段時日後，對方見時機成熟，要她投資虛擬貨幣，她匯出畢生積蓄500多萬元卻有去無回，曾向警方報案，不料，後來她與對方再聯絡上，對方慫恿她再匯100萬元就能領回以前投資的錢，她轉向兒子借錢，兒子見她執迷不悟，報警勸說她，才暫時打消她再匯款的念頭。

前鎮警分局瑞隆派出所員警9月8日接獲王婦兒子的求助，趕去王家，64歲的王婦哭訴，想要用100萬元「換回」以前損失的500多萬元，才讓員警驚覺王婦竟被詐騙話術騙得團團轉，苦口婆心向王婦說，「拜託妳不要再受騙了，那真的是詐騙圈套」，她才相信警察，沒繼續匯款。

據了解，王婦與對方在網路成為好友後，互以老公、老婆相稱，對方介紹網路投資虛擬貨幣投資平台，在王婦陸續「投資」500多萬元後，但當她總是無法取回投資的本金和獲利，曾報警處理。

沒想到，事隔多時，她再與對方聯繫上，對方稱她已成為投資平台的「VIP會員」，如果再投資100萬元，等平台活動結束，便能領回先前所投資進去的500多萬元，她才轉向兒子借錢，兒子勸不動她，只好報警請警方阻止她再受騙。

高雄市警前鎮分局警員苦勸王婦（中）別再受騙匯錢。記者林保光／翻攝
高雄市警前鎮分局警員苦勸王婦（中）別再受騙匯錢。記者林保光／翻攝

詐騙 虛擬貨幣 警察

延伸閱讀

高雄國慶焰火能否如期登場 陳其邁：順利籌辦中

高雄、京都2市簽署協定 宣示未來將擴大交流

10月國慶焰火在高雄 陳其邁：順利籌備中

高雄券去哪裡領？陳其邁：百貨餐廳飯店旅宿可兌換

相關新聞

3姊妹陪母出遊路過中橫 不幸遇吊車溜逸撞擊母女雙亡

家住花蓮的林姓3姊妹陪母親到南投清境3日遊，今天走中橫公路要返鄉，在117.35處關原段因施工交管停車等候時，不幸遇到吊...

影／五楊高架道驚險事故！閃燈轉眼失控 車打滑撞牆

有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上PO出一段驚險畫面，在五楊高架道南下路段，一輛自小客車疑因故障，...

高雄市警局中高階人事異動 24人調整新職

高雄市警局調整中、高階人事，除了督察蔡鴻謀升任公關室主任，今天另發布23名新任督察及副分局長等職務，將在9月13日履新。

失智翁迷途抽搐求救 板警即刻救援、家屬還千元感謝

失智又迷途的75歲劉姓男子今年8月初身體抽搐顫抖倒臥在一處公寓頂樓並出聲呼救，板橋警分局信義派出所獲報前往並護送返家，因...

婦人遇詐被騙500多萬 竟想再匯款換回受騙的錢

高雄王姓婦人在網路加陌生男子為好友，相談一段時日後，對方見時機成熟，要她投資虛擬貨幣，她匯出畢生積蓄500多萬元卻有去無...

南港警向長者宣導交通安全 「繪圖紙」深受喜愛

9月開學後車流量回升，台北市南港警分局交通組有鑒於死亡交通事故中以行人佔比最多（52％），其中又以高齡者居多，特別在轄內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。