婦人遇詐被騙500多萬 竟想再匯款換回受騙的錢

高雄王姓婦人在網路加陌生男子為好友，相談一段時日後，對方見時機成熟，要她投資虛擬貨幣，她匯出畢生積蓄500多萬元卻有去無回，曾向警方報案，不料，後來她與對方再聯絡上，對方慫恿她再匯100萬元就能領回以前投資的錢，她轉向兒子借錢，兒子見她執迷不悟，報警勸說她，才暫時打消她再匯款的念頭。

前鎮警分局瑞隆派出所員警9月8日接獲王婦兒子的求助，趕去王家，64歲的王婦哭訴，想要用100萬元「換回」以前損失的500多萬元，才讓員警驚覺王婦竟被詐騙話術騙得團團轉，苦口婆心向王婦說，「拜託妳不要再受騙了，那真的是詐騙圈套」，她才相信警察，沒繼續匯款。

據了解，王婦與對方在網路成為好友後，互以老公、老婆相稱，對方介紹網路投資虛擬貨幣投資平台，在王婦陸續「投資」500多萬元後，但當她總是無法取回投資的本金和獲利，曾報警處理。