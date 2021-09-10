南港警向長者宣導交通安全 「繪圖紙」深受喜愛

9月開學後車流量回升，台北市南港警分局交通組有鑒於死亡交通事故中以行人佔比最多（52％），其中又以高齡者居多，特別在轄內長者常去的玉成公園開設「行動學堂」，講授安全課程，課後還跟現場長者互動，舉辦有獎徵答，均回答正確；獎品中，可以帶回家拿給孫子的「繪圖紙」最受長者歡迎。

南港警方9日早上在玉成公園開設行動學堂，跟現場的長者互動，用台語傳授安全十大堂課，包括穿越馬路要看燈號、秒數要夠再穿越、過馬路前左右查看等。

由於長者多以機車當代步工具，警方同時宣導騎車一定要帶安全帽、遵守兩段式左轉、遠離大型車、服藥後注意副作用再駕駛等小叮嚀。

南港警方持手卡宣導，也發放宣傳單輔助，課後還以有獎徵答的形式安排隨堂考，長者多回答正確！依喜好可以獲得反光貼條、指甲剪、環抱提袋、文具組、繪圖紙等小物，其中繪圖紙大受歡迎。繪圖紙正面可供孩童上色的可愛警察，背面是交通安全宣導，設計十分討喜。