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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

警方判斷肇事責任各半 網友瘋傳「倒楣的車主」

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

網站瘋傳一段「倒楣的車主」行車紀錄影片，發生地點在彰化縣溪湖鎮河東里二溪路，影片中一輛轎車先切入內側車道，接著一輛電動三輪車也切入內側車道要左轉，被後面的轎車撞上；溪湖警分局今天表示，被撞的86歲許姓老翁送醫，當天下午不治，警方將在肇事路口劃設待轉區，避免用路人直接左轉發生意外事故。

警方調查，影片播放的交通意外事故發生在8月25日上午9點20分，86歲許姓老翁騎電動三輪車，沿著溪湖鎮二溪路二段東往西方向行駛，從外側車道左轉切入內側車道，41歲廖男開轎車沿著二溪路二段由東往西直行，因許翁在前面一輛銀色轎車切入內側車道之後，就也往左切入內側車道，廖男疑似沒看見許翁左轉，撞上許翁，當場電動三輪車翻人倒地。

消防分隊接到通知，把許翁送到衛福部彰化醫院急救，下午2點不治，許翁死亡前接受呼氣檢測酒測值為0.00mg/l，撞上他的廖男同樣接受檢測，酒測值也是0。警方事後調查肇事責任，認為許翁未依規定左轉，廖男未注意前車狀況。

這樁車禍發生後，彰化縣交通警察隊會同溪湖警分局分局長楊志傑及相關人員，連同當地里長會勘，決定在發生這件交通意外故事的路口重新整平路面，並加設機、慢車待轉區與機、慢車兩段式左轉標誌，避免用路人任意穿越主幹道。

行車紀錄器清楚顯示車禍發生經過，警方調查認為雙方都應負擔肇事責任，但網友看完後認為是「倒楣的車主」。圖片截自網路影片
行車紀錄器清楚顯示車禍發生經過，警方調查認為雙方都應負擔肇事責任，但網友看完後認為是「倒楣的車主」。圖片截自網路影片

車道

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