酒駕撞毀變電箱釀大停電、傷及女友人 醉男竟還裝路人

江姓男子昨晚飲酒後，今晨0時許駕車載著周姓女子，行經台北市羅斯福路、師大路口時，失控撞上分隔島變電箱，導致周遭路段大停電，警方獲報到場只見周女頭部受傷、自稱是駕駛，但目擊民眾指稱「已有1男離場」，警方深入追查，發現酒駕的江男就在圍觀人群中，其酒測值達0.72毫克，當場被警方帶回，詢後依公共危險罪嫌送辦。

據悉，46歲江男與46歲周女是朋友，昨晚相約飲宴，只有江男飲酒，他酒後執意開汽車載送周女，卻在羅斯福路準備轉入師大路時，因車速過快撞上分隔島，撞毀分隔島上的變電箱，導致師大路一帶大停電。

轄區中正二分局警方獲報後趕赴現場，頭部受撕裂傷的周女雖自稱是肇事汽車駕駛，但一旁目擊民眾告訴警方「有看到1個男的已經離開現場」，員警當下發覺異狀，迅速調閱現場監視器畫面，的確發現肇事車輛上有第2人離開，遂要求周女打電話把江男喚回。

周女通話過程中，警方發現，圍觀群眾裡1名男子正在通話，貌似躲在人群中的江男，上前釐清男子身分時，又在男子身上聞到濃濃酒氣，便曉以大義，「冒名頂替將涉及偽造文書罪」，江男聽聞才坦承自己是肇事汽車駕駛，經酒測後確定酒測值達0.72毫克。

警方呼籲，酒後反應會變遲鈍，對速度及距離判斷力下降，威脅行車安全，駕駛人切勿心存僥倖；中秋佳節將至，民眾如有飲宴需求，應以計程車、代駕或其他代步方式往返，避免自行開車，以免造成不可挽回的損失。

江男駕車撞毀分隔島上的變電箱，導致師大路一帶大停電。記者李隆揆／翻攝 江男駕車撞毀分隔島上的變電箱，導致師大路一帶大停電。記者李隆揆／翻攝 江男駕車撞毀分隔島上的變電箱，導致師大路一帶大停電。記者李隆揆／翻攝

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