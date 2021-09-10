長者憂「打疫苗恐有狀況」領150萬備用 警以為遇詐騙

桃園市中壢警分局龍興派出所警員林柏宏、鄧敬豪昨天巡邏時，接獲郵局人員通報有人領150萬元現金要走回家，請警方護鈔。警方以為是詐騙案到場了解，確認領錢的婦人不是被詐騙，而是考量打完疫苗萬一有狀況需要用錢，才把積蓄領出來。

領錢的是79歲婦人，她告訴警方5月打完第1劑疫苗，知道政府最近（15日起）要安排65歲以上長者打第2劑，因為子女長期旅居國外，家中只有90歲的丈夫兩人相依為命，深怕注射疫苗後會有什麼意外需要用錢，怕到時候沒人能協助，為防範未然才領去150萬元現金留在身邊使用。