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長者憂「打疫苗恐有狀況」領150萬備用 警以為遇詐騙

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢警分局龍興派出所警員林柏宏、鄧敬豪昨天巡邏時，接獲郵局人員通報有人領150萬元現金要走回家，請警方護鈔。警方以為是詐騙案到場了解，確認領錢的婦人不是被詐騙，而是考量打完疫苗萬一有狀況需要用錢，才把積蓄領出來。

領錢的是79歲婦人，她告訴警方5月打完第1劑疫苗，知道政府最近（15日起）要安排65歲以上長者打第2劑，因為子女長期旅居國外，家中只有90歲的丈夫兩人相依為命，深怕注射疫苗後會有什麼意外需要用錢，怕到時候沒人能協助，為防範未然才領去150萬元現金留在身邊使用。

員警反覆詢問包括有沒有接到要她提款的電話，像自稱檢察官之類的人，還是有子女要買房借錢，婦人都說沒有，多次確認後研判婦人並非遭詐騙領錢，看她身懷鉅款又年事已高行走不便，不放心婦人獨自返家，於是開巡邏車送她，到家後提醒她如果打第2劑疫苗後有任何不舒服要立刻聯絡119或110，警消人員會馬上服務。

為了安全起見，警方護送長者回家。記者鄭國樑／翻攝
為了安全起見，警方護送長者回家。記者鄭國樑／翻攝
警員再三確認長者是不是遇上詐騙。記者鄭國樑／翻攝
警員再三確認長者是不是遇上詐騙。記者鄭國樑／翻攝

疫苗 詐騙 桃園

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