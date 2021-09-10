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視障按摩師送暖 免費幫宜蘭波麗士紓壓

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

國內疫情5月爆發以來，視障按摩據點因應防疫政策，被迫停業到7月26日，使得視障按摩師頓失收入來源。宜蘭縣疫情在中央、縣府和宜蘭縣警察局等單位努力下，成功獲得控制。為感念防疫團隊的付出，宜蘭縣按摩業職業工會逾10位視障按摩師以行動力挺波麗士，今天特別到警局提供免費按摩服務，現場將近100名警察熱情響應。

宜蘭縣政府警察局長廖材禎說，「同仁平常執行勤務24小時，從不間斷，比7-11更7-11。」5月中旬疫情爆發以來，警察局全力動員配合縣府，執行疫調、八大行業稽查市場人流管制、轄內醫療院所疫苗接種安全維護、協尋居家隔離失聯者等防疫工作，截至昨日已投入逾1400名警力。

視障按摩師一次服務20分鐘，按摩肩、頸和頭部。到場體驗按摩的刑大員警說，平常工作壓力較高強度，透過按摩可以短暫放鬆，人也會有精神些。

宜蘭縣按摩業職業工會理事長蔡春安提到，警察在疫情期間相當辛苦，藉由小小心意，以按摩消除其疲勞和疼痛。宜蘭縣長林姿妙表示，感謝視障按摩師免費為警察弟兄紓壓按摩，讓其壓力不要那麼重，她也提到視障朋友以勞力賺錢，鼓勵民眾可以多捧場支持。

廖材禎感謝宜蘭縣按摩業職業工會力挺宜蘭波麗士，同仁們備感溫馨，也強調會全力以赴、堅守崗位，做好各項治安、交通及防疫工作。

宜蘭縣政府勞工處表示，視障按摩師均受正規課程訓練，且取得按摩證照，專業度高、收費合理，縣內目前共有42間私人按摩院所、4間按摩小棧，歡迎民眾多支持視障按摩。

視障按摩師一次服務20分鐘，按摩肩、頸和頭部，到場體驗的員警大讚舒服。記者林佳彣／攝影
視障按摩師一次服務20分鐘，按摩肩、頸和頭部，到場體驗的員警大讚舒服。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣按摩業職業工會逾10位視障按摩師以行動力挺波麗士，今天提供免費按摩服務。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣按摩業職業工會逾10位視障按摩師以行動力挺波麗士，今天提供免費按摩服務。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙感謝視障按摩師免費為警察弟兄紓壓按摩。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙感謝視障按摩師免費為警察弟兄紓壓按摩。記者林佳彣／攝影

按摩 宜蘭 視障

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