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拆輪修變速器一把罩 鐵人所長這次不追壞人豔陽下揮汗救單車

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

來自香港的蔡姓女子，在騎腳踏車外出運動，因腳踏車變速器故障無法騎動，無奈之下只好在豔陽高照的中午，獨自拖著腳踏車在路上尋找車行，恰好巡邏的鳳山警分局忠孝派出所長陳宗靖巡邏發現，將蔡女的腳踏車帶回所內重新調校、修理，一解蔡女窘境。

警方表示，因疫情期間，蔡女（40歲）無法上健身房運動，平時仰賴著一輛價值萬元的腳踏車陪著她一起流汗。昨天中午時因腳踏車無法騎動，她只好拖著腳踏車在鳳山區光復路上沿路尋找腳踏車行修理。

這時，陳宗靖巡邏經過見到，便立刻下車將蔡女的愛車拆解上巡邏車，帶回派出所將腳踏車調校、修復如初，並重新確保錢後輪組夾器確實迫緊，將腳踏車安裝妥當，確保蔡女後續行車安全。

蔡女事後流著汗感謝員警的幫忙，「雖此台單車價值僅萬餘元，但對她來說，深具溫馨意義，謝謝所長的用心，讓這台充滿美好回憶的單車能繼續陪伴」，也對警察允文允武的能力感到嘖嘖稱奇。

鳳山分局說，陳宗靖閒暇時常參加鐵人三項比賽，是獎台上的常客。因比賽中有規定遇到破胎、機械故障等狀況不得假手他人，要自行排除，所以練就了一身好功夫。

來自香港的蔡姓女子，在騎腳踏車外出運動，因腳踏車故障，在路上尋找車行修理時，被巡邏的警方發現。記者邱奕能／翻攝
來自香港的蔡姓女子，在騎腳踏車外出運動，因腳踏車故障，在路上尋找車行修理時，被巡邏的警方發現。記者邱奕能／翻攝
來自香港的蔡姓女子，在騎腳踏車外出運動，因腳踏車故障，在路上尋找車行修理時，被巡邏的警方發現。記者邱奕能／翻攝
來自香港的蔡姓女子，在騎腳踏車外出運動，因腳踏車故障，在路上尋找車行修理時，被巡邏的警方發現。記者邱奕能／翻攝

腳踏車 單車 警察

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