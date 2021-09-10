要幫友人裝洗碗槽 為省錢...高雄男竟偷黃昏市場的來用

高雄賴姓男子為幫友人裝洗碗槽，開車見到路邊黃昏市場內，放有不鏽鋼洗碗槽，就順手牽羊將洗碗槽竊走，昨天被左營警分局查獲，依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，左營警分局文自派出所3天前下午4點多時接獲報案，指轄區內的自由黃昏市場有物品遭竊，文自所立即派員到場，了解案情。

文自所警員到場後，聽聞市場管理委員會人員轉述，稱巡視市場時，發現一座不銹鋼洗碗槽不翼而飛，懷疑遭竊取。警方調閱現場監視器，發現日前深夜有名形跡可疑的男子，駕車停靠在路邊，再下車走到洗碗槽附近，破壞固定束帶後行竊。

警方立即擴大調閱周遭監視器，循線鎖定賴男（51歲），在昨天通知他到案。賴男辯稱，因日前答應幫朋友在家中安裝洗手台，深夜行經黃昏市場，看見公用洗碗槽，為想省下開銷，便著手行竊。